Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé purifié par ses parents à La Haye

Charles Blé Goudé, l’ancien ministre de la jeunesse du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo a reçu une délégation de sa famille maternelle ce dimanche 23 juin à La Haye au Pays-Bas.

Libéré sous caution et en attente de rentrer dans son pays, Blé Goudé a reçu une délégation de ses parents maternels, originaires de Takoa dans la sous-préfecture de Guibéroua. Ces proches du « général de la rue », venus de l’hexagone ont posé leurs valises à la Haye ce dimanche 23 juin 2019. Selon Afrique 7, l’objectif était de procéder à la purification et aux bénédictions de leurs fils comme l’exige la tradition bété. Cette cérémonie de purification qui s’est passée dans la totale discrétion peut-être un élément clé qui annonce le retour imminent du populaire ex dirigeant de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d’ivoire (FESCI).

Exilé au Ghana après la chute du régime Gbagbo, Charles Blé Goudé fut arrêté en janvier 2013 puis extradé vers la cour pénale internationale en mars 2014. Après un procès marathon qui a duré plusieurs années, Laurent Gbagbo et son ex ministre retrouvent une liberté conditionnée depuis le 1er février, date de leur acquittement. L’ancien président est à Bruxelles où il joue les cartes pour la présidentielle de 2020.