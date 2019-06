Côte d’Ivoire – CAN 2019: Gervinho s’exprime enfin sur son éviction du groupe des éléphants

Après la publication de la liste officielle des joueurs devant représenter la Côte d’Ivoire à la compétition continentale de football, nombreux étaient les ivoiriens qui étaient étonnés et en colère de l’absence d’un nom ; celui de Gervinho. Ils ont indiqué à travers les réseaux sociaux leur déception face au choix de Kamara Ibrahim, le sélectionneur ivoirien.

Des artistes aux autres célébrités du pays en passant par des citoyens lambda, les soutiens à l’attaquant écarté, ont jaillit de toute part. Ce dernier a fini par sortir de son mutisme et, à travers sa page Facebook, il a remercié ses compatriotes pour leurs soutiens et a aussi exprimé toute sa déception du choix de Kamara de ne pas lui faire jouer la CAN 2019.

« Recevoir ces derniers temps vos vidéos, photos et vos écrits m’ont fait chaud au cœur. Tout ceci m’a permis d’atténuer ma déception de ne pas faire partie de ce groupe qui ira défendre nos couleurs à la prochaine CAN en Égypte. Comme vous le savez si bien, porter le maillot de notre nation sera toujours une fierté pour moi et je me tiendrai toujours prêt et disponible lorsque l’on fera appel à ma modeste personne pour représenter et défendre notre grande nation la Côte d’Ivoire. Encore une fois merci et à très bientôt », a publié Gervinho.