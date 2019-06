Côte d’Ivoire: attentats terroristes déjoués par les forces spéciales, des djihadistes arrêtés

La côte d’Ivoire peut décerner une grande médaille du mérite à ses forces de sécurités. Selon la Lettre du Continent, grâce à la vigilance des services secrets du pays, plusieurs attentats terroristes ont été déjoués ces dernières semaines.

Selon le média, relayé par Afrique sur-7, plusieurs djihadistes en provenance du Mali et du Burkina Faso ont été identifiés par les services secrets ivoiriens et mis aux arrêts ces dernières semaines. La Lettre du Continent rapporte que ces arrestations ont permis aux forces de sécurité de déjouer plusieurs attaques terroriste programmées dont une notamment, à Novotel Abidjan-Plateau. Le média indique aussi que les services secrets de Côte d’Ivoire ont coordonnées leurs actions avec la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, française.

Selon la même source, les forces spéciales ivoiriennes ont mené une incursion, « en collaboration avec leurs homologues ghanéennes », dans la forêt de la Comoé, aux confins du Ghana, du Burkina et de la Côte d’Ivoire et y ont arrêté près d’une dizaine de terroristes suspectées d’être affiliée à la Katiba Macina. Des actions qui visent à assurer à la population ivoirienne une quiétude et une confiance en leurs forces de sécurité et de défense en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Les autorités du pays producteur de cacao sont restées vigilantes depuis la tuerie de Grand Bassam, une station balnéaire du pays. Notons que des exercices militaires devaient avoir lieu mercredi à Abidjan mais ont été reportés à une date ultérieure.