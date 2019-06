Copa América 2019 : Messi, Di María et Agüero titulaires (onze)

L’Argentine va rentrer en compétition ce soir contre la Colombie avec un objectif principal pour Messi (gagner). Associée en attaque à Di Maria et Agüero, la Pulga va tenter de lancer l’Albicelestre avec qui il attend, plus de 10 ans un trophée de Copa ou de Coupe du Monde.

Après la victoire 3-0 du Brésil contre la Bolivie et le 0-0 entre le Vénézuela et le Pérou, Lionel Messi et l’Argentine vont tenter de marcher sur la Colombie.

---Publicité---

Lionel Messi, meilleur buteur des cinq grands championnats européen, doit être motivé par le sacre de Ronaldo son rival avec le Portugal. La Pulga aura à coeur de vaincre le signe indien et se rattraper des trois dernières finale perdues ( le Mondial 2014 et les Copa 2015 et 2016).

– Le onze de l’Argentine

Armani, Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes, Messi, Agüero et Di María

– Le onze de la Colombie

Ospina, Medina, Davinson, Mina, Tesillo, Cuadrado, Barrios, Uribe, James, Falcao et Muriel (source Besoccer).

Nuestro 11 inicial para el partido ante @Argentina pic.twitter.com/h83lCV0Y9Z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 15, 2019