Coopération: sur invitation de Muhammadu Buhari, Talon bientôt au Nigéria

Le chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon sur invitation de son homologue Muhammadu Buhari se rendra dans les tous prochains jours au Négéria. Aux côtés du président nigérian, il prendra part à la commémoration de la journée de la démocratie.

Selon une information de source proche de la présidence de la République du Bénin, cette visite du numero 1 béninois au Nigéria entre dans le cadre des rapports de bons voisinages qui existent entre les deux pays qui partagent beaucoup de choses ensemble.

La journée de la démocratie au Nigéria est un jour férié, une fête nationale, pour commémorer le retour à la démocratie d’un pays tombé trop longtemps sous la coupe d’un régime militaire. En effet, c’est le 29 mai 1999 que le général Abdulsalami Abubakar, militaire et alors chef de l’État nigérian cédait le pouvoir à Olusegun Obasanjo, après des décennies de guerre civile et de coups d’États. Le 29 mai 1999, le Nigéria opérait sa transition vers la démocratie, et voyait naître la 4ème République. C’est aussi un 29 mai, qu’un certain Muhammadu Buhari investissait le palais présidentiel après un processus démocratique salué de manière unanime.

Ainsi, depuis vingt ans, le Nigeria a dit adieu aux régimes militaires. Cette avancée est en grande partie due au sacrifice de Moshood Abiola, le vainqueur de la présidentielle de juin 1993. Aussi Chaque année, le 29 mai, les Nigérians célèbrent-ils « Democracy Day », un jour férié et l’une des commémorations les plus importantes du pays .