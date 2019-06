Construction des 20.000 logements sociaux: une mission de la BID séjourne au Bénin

Pour le chargé de mission du chef de l’Etat, le président patrice Talon et administrateur de la banque islamique de développement, après les études de base, il faut évaluer le projet pour s’assurer de la corrélation entre ce que disent les études et les réalités du terrain, afin que les gaps éventuels soient comblés pour améliorer l’architecture globale du projet. C’est dans cette perspective que Dr Zul Kifl Salami, chargé de mission du président Talon a supervisé la mission de la bid. Selon lui, la mission d’évaluation est rentrée satisfaite. Plus de doute pour que le Bénin obtienne l’accord de financement de la part du conseil d’administration de la Bid pour le démarrage des travaux proprement dits.

Pour rappel, le ministre du cadre de vie et du développement durable, Josée didier Tonato, a affirmé courant le mois d’octobre 2018, que les études architecturale, urbanistique, technique ,d’impact environnemental et social du projet 20 000 logements sociaux sont entièrement achevées et que les dossiers d’appel d’offres ont été élaborés. Par ailleurs, avait-il précisé, les études techniques des travaux de viabilisation primaire à savoir voirie de desserte, réseau d’adduction d’eau, réseau de basse et moyenne tension et de connexion en fibre optique du site de Ouèdo ont été également achevées et les entreprises devant réaliser les travaux ont été sélectionnées. Au titre des 20.000 logements prévus, 10 849 seront construits à Abomey-Calavi. La première phase concerne 12 049 logements pour un coût global estimé à 322 milliards F Cfa environ.