Congo: il enceinte les trois filles et les deux nièces de son voisin pour se venger

En République Congolaise et plus précisément à Brazzaville, s’est passé un fait insolite comme l’a relayé le site Ivoire Messages. Cocufié par son voisin, il s’est arrangé pour enceinter les trois filles et les deux nièces de ce dernier pour se venger.

« Voisin, tu croyais m’avoir poignardé au dos ? A l’avenir tu réfléchiras avant de cocufier un ami. Non seulement je te fais cadeau de ma femme, je vais agrandir ta famille ».

Selon la même source, c’est depuis quelques semaines, que notre monsieur ‘’vengeur’’ a été informé par des proches que son épouse et son voisin se voyaient souvent dans un hôtel, à la Base, un quartier du sud-ouest de Brazzaville.

Au terme de ses différentes enquêtes et après s’être rassuré sur la véracité des faits, le mari cocu a gardé silence et mis en place son plan de vengeance.

Pour mettre en exécution sa stratégie, l’homme encourage sa femme à assister aux veillées de prières de son église qui n’était qu’un prétexte de celle-ci pour aller au rendez-vous galant avec son amant . Et comme il est déjà apprécié par la famille de son voisin pour son amour du prochain et sa beauté physique qui ne laisse personne indifférente, il attire dans son lit à coup d’argent les trois filles et les deux nièces de son voisin avec lesquelles, le cocufié passait des nuits d’amour.

Quelques semaines après ce jeu de cache-cache, les cinq filles tombaient enceinte. Ce dernier, prenant ses responsabilités, demanda aux cinq filles, de ne parler à personne ni de leur état de grossesse, même pas entre elles, ni de l’auteur de ces grossesses et de ne pas songer à avorter.

Alors, c’est après trois mois de grossesses pour les unes et quatre pour les autres, que le cocufié en compagnie de sa famille s’est présenté chez son voisin pour présenter les faits et demander au voisin de garder sa femme et que plus rien ne leur empêchait de vivre l’amour au grand jour.