C’est fini! les princes William et Harry rompent définitivement les liens

Plus rien ne sera comme avant et les couples Cambridge et les Sussex ne travailleront plus ensemble. Outre la rivalité existante entre leur femmes, William et Harry ont décidé de rompre les liens.

Les fans de la famille royale britannique ne verront plus souvent ensemble le prince William, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle et même pour des événements officiels. Selon le tabloïd The Sun, depuis le jeudi 30 mai 2019, les Sussex seraient sur le point de quitter la fondation caritative commune aux deux couples. Cette fondation Royale a été créée en 2009 par William et Harry afin de gérer toutes leurs campagnes et entreprises caritatives. Depuis l’entrée de Kate dans la famille en 2011, au vu de sa proximité avec son beau-frère –Harry, c’est donc en trio qu’ils apparaissent régulièrement. « Et leur fondation a eu de très jolis succès, à l’instar des Invictus Games pour les anciens combattants – dont le prince Harry devrait sans doute conserver sous son égide », rappelle Gala.

--- Publicité---

Mais plus rien ne sera comme avant. Meghan et Harry veulent faire les choses différemment. The Sun, affirme, que les deux couples poursuivront désormais leurs œuvres de charité séparément. « Meghan et Harry veulent faire les choses différemment de William et Kate. William est le futur roi et est donc parfois limité dans ce qu’il peut faire (…) Les relations entre les deux frères se sont considérablement améliorées depuis que leurs vies professionnelles se sont séparées », assure une source à the Sun cité par Gala.

Tout porte à croire que depuis le mariage de Meghan, peut être veulent ils (Harry et William) prouver qu’à respectivement 36 et 34 ans, les fils du prince Charles sont suffisamment grands pour ne plus être collés l’un à l’autre. Seulement que, entre les Cambridge et Meghan Markle, l’ambiance ne serait pas au rendez-vous. On se rappelle qu’avant la naissance de leur premier enfant Archie, les jeunes mariés ont donc choisi de quitter le palais de Kensington afin de s’installer à Frogmore Cottage.