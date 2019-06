« C’est d’une vulgarité inouïe ! »: ce dessin de « Charlie Hebdo » qui réduit les femmes à leur sexe (Photo)

Pour se pencher sur la Coupe du monde de football féminin, « Charlie Hebdo » est allé un peu trop loin. Le magazine satirique français reconnu pour son côté irrévérencieux et son goût marqué pour la controverse a représenté un sexe de femme, dans lequel un ballon de foot entre, comme dans un but. De quoi affoler les réseaux sociaux !!!

La Une de Charlie Hebdo, consacrée à la Coupe du Monde féminine de football, qui se joue actuellement en France, fait couler beaucoup d’encre ce mercredi 12 juin. Le dessin représente un petit ballon de foot bien placé dans le sexe d’une femme, à la place du clitoris, avec un message évocateur, « Coupe du monde de foot féminine, on va en bouffer pendant un mois ».

De plus, l’éditorial de Riss, directeur de publication du journal satirique, en remet une couche: “Le foot féminin devra-t-il aussi participer à l’abrutissement des foules pour être pris au sérieux et considéré comme l’égal du foot masculin?”

Les réseaux sociaux très rapidement enflammés

Si ce dessin a été une pique qui semble plaire à une grande majorité de Français, d’autres par contre n’ont pas caché leur indignation. Si certains y ont vu une nouvelle expression de la liberté de caricature de la presse, d’autres ont critiqué la réduction de la femme à son sexe et une “représentation anatomique désastreuse” et caricaturale.

Les internautes n’ont ainsi pas tardé à réagir. Ils se déchirent à coups de tweets et commentaires. D’un côté, il y a ceux qui ont bien ri et de l’autre, ceux qui sont scandalisés.

Ah ok les gros beaufs. — Yorgl, personne non spécisée (@Yorgl_) June 11, 2019

xxxxxxxpttttdrrrr bravo pour ce dessin 🍆🍆😂😂😂👌👌👌sa va rendre dingues les mahometans 🐷🐷🐷et les gonzesse😊😊💃💃joué au foot et pi quoi encore mdrr ? voter ???????😂😂😂😂😂xtprdr — Rachid l'instit (@rachidowsky13) June 11, 2019

Quand #CharlieHebdo insulte le sexe des femmes . Odieux , scandaleux et condamnable . Si la caricature doit servir à porter atteinte a la dignite de celles qui donnent la vie , ce nest plus de la caricature mais de l injure dequisée #Hdpros #GGRMC pic.twitter.com/lrvQd6yExC — essis mel david (@essis_mel) June 12, 2019

Eux ils adorent votre dessin : pic.twitter.com/xR5paWfzJ6 — Tonton Alberto 🕺🏻 (@RostatAlberto) June 11, 2019

Non mais admettez qu'elle est nulle cette couverture. Ni drôle ni inspirée. Juste gratuitement vulgaire. Aucun intérêt franchement — cue_srfc (@cue_srfc) June 11, 2019

Elle n'est pas nul et je ne dis pas qu'elle est drôle mais aujourd'hui dans notre pays des lumières on ne peux plus rien dire plus rien faire #FranceAseptisée — highlighted (@Xxhighlighted) June 11, 2019

C’est étrange mais moi la une de #CharlieHebdo je la vois comme une critique du sexisme : quand on parle de foot féminin il faut forcément qu’on ramène les femmes à leur sexe/ genre (cf Finkielkraut), ça excite (d’où le ballon clitoris) et c du sexisme depuis l’origine du monde pic.twitter.com/gyKcRRQKMC — Shirley Almosni Chiche (@shirleyalmosni) June 12, 2019

Pas choqué par la une de @Charlie_Hebdo_ !

Si on accepte qu’ils puissent rire des religions, pourquoi ne pourraient-ils rire du féminisme et du foot féminin ? Y a plus grave dans la vie, non ?

C’est de l’humour. On y adhère ou on n’y adhère pas ! #TPMP #JeSuisTOUJOURSCharlie pic.twitter.com/hvYLuJqvpo — C3Dko20 (@C3Dko20) June 11, 2019

La chaîne de télé française CNews a même décidé de censurer la une du magazine.

"La une de Charlie Hebdo est censurée sur notre antenne" Pascal Praud et CNEWS subitement plus Charlie. Mais mettre en couv la personne la plus sacrée chez les musulmans ou inviter Zineb insulter l'islam chaque semaine c’est la liberté d’expression bande d'enflures hypocrites ? pic.twitter.com/V3EBVInAXb — islamosympa (@islamosympa) June 12, 2019

2️⃣ infliger une représentation du vagin malegazée, déformée, fantasmée, sans clito, lèvres infantiles, poils timides, inspirée de "l'origine", femme à poil sans tête de Courbet qui était d'ailleurs une commande faite par un homme pour compléter une collection de toiles érotiques — Fatima Benomar (@fatimabenomar_) June 12, 2019

3️⃣ dire qu'ils vont devoir "en bouffer", expression stigmatisante pour dire qu'on parle décidément trop du foot "féminin" (pour une fois qu'on en parle après s'être coltiné la coupe du monde masculine) et que ça soûle. Je ne parle même pas du sous entendu "bouffer" de la chatte. — Fatima Benomar (@fatimabenomar_) June 12, 2019

4️⃣ faire passer la bande à #CharlieHebdo pour des esprits subversifs alors qu'ils nous imposent encore une fois la sexualisation gratuite des sportives, à qui on inflige déjà des commentaires libidineux à longueur de journées voire parfois pendant les matchs. Fin du thread 👿👿 — Fatima Benomar (@fatimabenomar_) June 12, 2019