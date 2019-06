CEDEAO : un Prix d’excellence décerné à Kofi Annan à titre posthume

La 55è session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO a décerné, à titre posthume, à Kofi Annan un Prix d’excellence pour ses services rendus à la communauté.

L’ancien Secrétaire général de l’ONU (1997 à 2006), le ghanéen Kofi Annan, est lauréat, à titre posthume, du Prix d’honneur pour les éminentes personnalités, pour son immense contribution aux objectifs de la CEDEAO dans le domaine de la sécurité, la paix et le développement socio-économique.

Septième Secrétaire général des Nations unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l’organisation, Kofi Annan est décédé le 18 août 2018 à l’âge de 80 ans. En octobre 2001, il reçoit conjointement avec l’organisation qu’il dirige (l’ONU), le prix Nobel de la paix en hommage à ses actions pour la paix et la justice dans le monde.

La 55è session de la Conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO a également décerné au Dr Ameyo Adadevoh du Nigéria, à titre posthume, le Prix du citoyen méritant pour son sacrifice et son don de soi au profit de la Communauté lors de l’épidémie à Virus Ebola ; et à la sénégalaise Germaine Acogny, le Prix des arts et lettres, pour la qualité et la richesse de sa production artistique reconnue dans plusieurs Etats de la CEDEAO.