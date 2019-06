Cardi B montre tout, ou presque: la rappeuse a dégainé un look très s3xy en string ! (Photo)

Cardi B a encore fait sensation ! Habituée aux tenues excentriques et provocantes, la rappeuse ne manque jamais une occasion de mettre en valeur sa poitrine, ou encore de dévoiler ses fesses dans des robes transparentes.

Mercredi 19 juin, Cardi B s’est rendue à la fête d’anniversaire du rappeur Takeoff, membre du groupe Migos, à Downton Los Angeles. Accompagnée de son mari, le rappeur Offset, la chanteuse avait dégainé un look très s3xy… qui laissait peu de place à l’imagination. Vêtue d’une mini-robe résille noire, la maman de la petite Kulture a laissé entrevoir ses sous-vêtements noirs, un ensemble composé d’un soutien-gorge et d’un string. C’est donc sans gêne ni pudeur que Cardi B a montré ses fesses aux nombreux invités présents. Et cela ne l’a pas du tout empêché de faire la fête.

Perchée sur des talons aiguilles, la star semblait très à l’aise. Et elle a profité de cette soirée dont le thème était « douceur ». L’occasion de manger des bonbons, de gâteaux et des sodas!

Sur Insta, la tenue a fait sensation. Elle n’a bien sûr pas manqué de poster son look ! Et ce dernier a récolté plus d’1 million de likes ! Et les fans qu’ils soient anonyme ou célèbres n’ont pas manqué de la complimenter !