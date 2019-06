Cantines scolaires: les Pays-Bas apportent leur soutien au président Talon

« Cantines scolaires », un des projets chers au président Patrice Athanase Guillaune Talon, vient de recevoir le soutien des Pays-Bas. Le lundi 24 Juin 2019 a été signé un accord de partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Par cet accord, ce pays s’est engagé à financer un projet d’alimentation scolaire intégré dans 07 communes réparties dans 05 départements du Bénin qui sont : l’Atacora, le Borgou, le Couffo, le Plateau et le Zou pour un coût total de : 11.148.272 de dollars US soit environ 6.420.000.000 de francs CFA.

Le projet de « Cantine Scolaire » vise à assurer aux écoliers un repas chaud par jour. Un des objectifs visé est maintenir les enfants à l’école en vue d’accroître le taux de scolarité du pays. Le chef de l’Etat a tellement cru à ce projet qu’il l’a démarré sur les ressources nationales. Et aujourd’hui, cette détermination et cette vision du Chef de l’État Patrice TALON sont reconnues et saluées par les partenaires techniques qui marquent leur adhésion à ce projet à travers différents apports. Pour protéger ce projet contre les dérives de la mal gouvernance, détournement de vivres par exemple, comme ce fut le cas les années antérieures, le Gouvernement a jugé utile de solliciter l’expertise du PAM pour sa mise en œuvre. Une initiative qui fait école dans beaucoup de pays de la sous-région.

Le Royaume des Pays-Bas a signé, le lundi 24 juin 2019 un accord de partenariat pour soutenir ce projet qui permettra à coup sûr aux écoliers de ne plus avoir de soucis alimentaires afin de se consacrer mieux aux études. Cet appui pourra impacter : 07 communes réparties dans 05 départements du Bénin qui sont : l’Atacora, le Borgou, le Couffo, le Plateau et le Zou pour un coût total de : 11.148.272 de dollars US soit 6.420.000.000 de francs CFA.

Grâce à ce financement qui entre en vigueur en juillet 2019 et prendra fin le 31 décembre 2023, 67.945 écoliers dans 294 écoles primaires publiques ciblées bénéficieront d’un repas nutritif chaud dans les cantines de leurs écoles chaque jour de classe. Mais le mécanisme mis en place est de pouvoir de renforcer l’accès au marché et les capacités de production de 2.275 petits producteurs et transformateurs d’aliments en relation avec 70 cantines scolaires sous la supervision générale du PAM.

L’acte solennel de signature s’est déroulé à l’école primaire publique de Tanwé-Ouassa dans la commune de Zogbodomey, en présence du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU et du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin.

Notons que l’objectif poursuivi par le gouvernement en offrant des aliments sains et nutritifs aux enfants en âge d’être scolarisés est d’utiliser l’alimentation scolaire comme point de départ pour la promotion de l’éducation, de la nutrition et des services sociaux de base dans les écoles et les communautés cibles. Il s’agira également de promouvoir et de stimuler la production locale autour de ces écoles.