Can Égypte 2019: un nouveau record pour le béninois Khaled Adénon (photo)

Les Écureuils du Bénin feront face aux Blacks Stars du Ghana ce mardi 25 juin 2019 soir à 21 heures, pour le compte de leur premier match de la phase de poule pour le compte de la CAN Égypte 2019. A l’issue de cette rencontre, le footballeur Khaled Adénon enregistrera un nouveau record.

Khaled Adenon, 33 ans et l’un des maîtres à jouer de la défense béninoise au cours de la phase de poule de la CAN 2019, sera sans aucun doute l’un des hommes sur qui comptera Michel Dussuyer pour contrecarrer le plan offensif des différents adversaires du Bénin. Sélectionné pour la première fois en 2006 lors des éliminatoires de la CAN Ghana 2008, Adénon sera à sa troisième CAN avec les Écureuils en Egypte. Il démarre la compétition, ce mardi 25 juin 2019 qui est également son jour.

En effet, selon le journaliste sportif béninois Carinos Chanhoun, Khaled Adénon va jouer ce soir face au Ghana, son 7ème match de CAN. Ce qui fait de lui le seul joueur béninois en activité à disputer plus de match à la CAN. Aussi, est-il le seul joueur béninois titulaire dans tous les matchs avec les écureuils.

Qui est Khaled Adenon?

Abdoul Khaled Akiola Adenon, plus connu sous le nom de Khaled Adenon, est un footballeur international béninois né le 28 juillet 1985 qui évolue à l’Amiens SC. mais avant, il a évolué à l’ASEC Mimosas d’Abidjan où il est formé en tant que milieu défensif avant d’être engagé chez les professionnels dès ses 20 ans. Là-bas, il remporte le championnat ivoirien deux années de suite en 2005 et 2006.

Puis, il est appelé en équipe nationale béninoise dès le premier match de qualification pour la CAN 2008. Il réalise alors une bonne prestation avec à la clé une victoire importante face aux Éperviers du Togo. En occupant désormais une place de titulaire en sélection nationale, il dispute les 6 matchs éliminatoires du groupe 9 pour la CAN. Le match décisif se dispute notamment face au Mali où il est chargé de prendre Frédéric Kanouté. C’est ainsi qu’il séduit ainsi les recruteurs étrangers puis le club du Mans rentre en contact avec Adenon dès le mercato hivernal de 2007