CAN Egypte 2019: Sur quelle chaîne TV regarder tous les matchs gratuitement et en direct ?

Vendredi 21 juin soir, l’Egypte lancera officiellement la 32ème Coupe d’Afrique des Nations face au Zimbabwe en match d’ouverture. Sur quelles chaînes se positionner pour avoir la retransmission de l’intégralité de la compétition ?

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2019, plusieurs chaînes de télévision ont annoncé la retransmission de l’intégralité de la compétition.

Pour les pays de l’Afrique subsaharienne, la CAF a attribué les droits de retransmission à l’Union africaine de radiodiffusion (UAR) et ses membres, qui pourront, entre autres, diffuser gratuitement les rencontres de la CAN 2019. Mais, il est à préciser que cette retransmission se fera par voie hertzienne, c’est à dire une diffusion par voie terrestre. Nul besoin d’un décodeur pour avoir les images gratuitement.

Au Bénin, les téléspectateurs pour suivre en direct tous les 52 matchs auront simplement à se positionner sur la chaîne nationale Ortb ( TV et radio), ceci avec les antennes ordinaires ( les antennes UHF-VHF et UHF). Les téléspectateurs doivent aussi comprendre qu’ils ne pourront suivre les matchs ni via les réseaux sociaux ni via satellite, qui sont des droits réservés uniquement à Canal + (Option payante).

En effet, pour la zone de l’Afrique subsaharienne, le groupe canal+ du géant Bolloré sera le seul diffuseur ( via les réseaux sociaux et satellite) de la Can 2019 à travers ses chaînes canal+sport pour la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Burundi, le Bénin, le Congo, le Cameroun, le Cap Vert, le Djibouti, le Gabon, le Ghana, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée Equatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la RD-Congo, la République centrafricaine, le Rwanda, le Sierra-Léone, le Sénégal, le Tchad, le Togo.

En ce qui concerne le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, seul le groupe médiatique qatari beIN Sports du géant Nasser al-Khelaïfi ( Président-directeur général de beIN Media Group et Président-directeur général du club du Paris Saint-Germain), a le droit de diffusion de l’intégralité de la compétition. Cette retransmission se fera uniquement via les réseaux sociaux et satellite car le groupe offrira une couverture totale de l’événement.

En Europe, en plus du groupe beIN Sports, le groupe Eurosport détient aussi les droits de diffusion de la CAN à travers ses chaînes Eurosport 1 et 2, mais aussi par le biais d’Eurosport Player. Aux Pays-Bas c’est la chaîne Fox Sports Netherlands qui prendra en charge la retransmission de la compétition.

Par ailleurs, en Égypte, la Commission nationale d’information a affirmé que l’ensemble des rencontres de la CAN 2019 seront diffusées sur les chaînes terrestres.