CAN Égypte 2019 : qui est le premier homme du premier match ? (photo)

Au terme du premier match de la CAN 2019, Mahmoud Alaa a été désigné homme du match devant Salah, une petite prestation et l’heureux buteur Trezeguet. Décisif sur plusieurs actions d’attaques des zimbabwéens (au sol et dans les airs) et présent dans le jeu offensif, il a été couronné pour ses efforts lors de cette première affiche.

Mahmoud Alaa (28 ans) est défenseur du Zamalek du Caire. Le club vainqueur de la Coupe Caf cette saison. Alors que la saison sportive (2018-2019) n’est pas encore terminée en raison de la CAN à domicile, le défenseur expérimenté en est à 14 réalisations en 15 apparitions. Intéressant ?

Le latéral gauche égyptien n’a jamais joué hors de son pays. Il a inscrit tout au long de sa carrière pro, lancé en 2012-2013 à Haras El Hodood, 31 buts en 52 matchs. Tout ceci avec trois différents clubs notamment : Wadi Degla et le Zamalek.

Parlant de distinctions, Mahmoud Alaa a été vainqueur de : la Coupe d’Egypte (2017–2018); la Super Coupe saoudo-égyptienne (2018) et la Coupe de la Confédération de la CAF (2018-2019).