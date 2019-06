CAN Egypte 2019: le Maroc bat la Côte d’Ivoire et file en huitième de finale

Le duel sans merci entre Éléphants de la Cote d’ivoire et Lions de l’Atlas du Maroc a livré son verdict. A l’issu des 90 minutes du jeu, ce sont les poulains d’Hervé Renard qui ont empoché les trois points.

Tout porte à croire que le duel entre ivoiriens et marocains est l’ultime match de cette compétition. Après la folle rencontre entre l’Algérie et Sénégal, ce sont le Maroc et la Cote d’ivoire qui se sont mesurer sur le stade de l’académie militaire du Caire. Très tôt démarré sur une virulente tête de l’attaquant ivoirien Jonathan Kodjia, les coéquipiers d’Ibrahima Kamara voulaient vite prendre l’avantage. Mais à la 23ème minute de jeu, l’avant-centre Youssef En-Nesyri a trouvé le chemin des filets sur un joli service en profondeur d’Amrabat, 1-0. aucune des tentatives des coéquipiers de Serge Aurier n’ont abouties avant la fin de la première période.

La seconde période, très ponctuée par de belles actions et fructueuses en occasion de but s’est heurtée à la maladresse des attaquants des deux équipes. Ce duel qui tourne en faveur des Lions de l’Atlas les propulse à la tête du groupe avec 6 points devant les éléphants deuxième avec 3 points au compteur avant le second match de la poule D. A la prochaine sortie, les éléphants devront faire un sans-faute pour espérer discuter le second tour.