CAN 2019 / Zimbabwe – RD Congo: les compositions officielles

The Warriors (Les Guerriers) du Zimbabwe vont livrer leur dernier match de la phase de groupe ce dimanche 30 juin 2019 face aux Léopards de la République Démocratique du Congo à 19 GMT.

Dernière de la Poule A avec zéro unité, la RDC n’a aucune chance de terminer en deuxième position. Toutefois, et en cas de succès, elle conserve un mince espoir de qualification parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. À condition de se défaire des « Guerriers zimbabwéens » et si possible avec plusieurs buts d’écart. En attendant le coup d’envoi de la rencontre, nous vous proposons les compositions officielles des deux formations.

Zimbabwe : MhlangaChigova – Hadebe, Pfumbidzai – Phiri, Karuru, Billiat, Darikwa, Munetsi, Chawapiwa – Musona.

RD Congo : Matampi Vumi – Mpeko, Moke, Mbemba, Muzinga, Tisserand – Maghoma, Mulumbu – Akolo, Bakambu, Bolingi.