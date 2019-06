CAN 2019: violemment critiqué pour son physique, Krepin Diatta réagit

Avec un but magnifique et un titre de Joueur du match, Krépin Diatta a fait sensation lors de la rencontre Sénégal-Tanzanie (2-0) à la CAN 2019. Mais au lendemain du match, il a été violemment critiqué sur la toile. En cause: son physique jugé de « laid »

Krépin Diatta, né le 25 février 1999 au Sénégal, est un footballeur sénégalais, qui évolue au poste de milieu de terrain au sein du club belge du Club Bruges KV. Ce joueur d’à peine 20 ans qui découvre la CAN a été bluffant contre la Tanzanie pour son premier match à la Coupe d’Afrique des nations et seulement pour sa 3e sélection avec les Lions. Mais malgré son talent il a été moqué par des internautes qui le trouvent laid et ou vilain

En réponse aux critiques, Krepin Diatta n’a pas caché sa tristesse: « Je suis très triste de voir certains frères africains se moquer de moi. Je travaille pour notre beau et cher continent africain et ce que je reçois en retour ne sont que des injures, des moqueries de mes frères » a t-il rappeler aux moqueurs. Pour lui, c’est trop méchant de de leur part et le racisme vient de là. « J’ai besoin de vos encouragements et non de vos injures. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Seul Dieu fait ma force et je suis fier de ma personne physique. Vos moqueries ne changeront rien dans ma vie. Mais une chose est sûre, nous sommes tous africains. » va t-il ajouter.

Élu Joueur du match de la rencontre Sénégal-Tanzanie (2-0), le gamin de Ziguinchor (sud du Sénégal) est ravi de cette distinction mais a préféré très vite mettre la lumière sur tous ses coéquipiers. «Je suis très content d’avoir marqué et d’avoir été élu Joueur du match. On espère que ça va continuer, mais ce qui est important, c’est de prendre les trois points. Je suis content, mais je salue aussi la combativité et le mental de toute l’équipe. Un autre joueur aurait pu faire la différence. Aujourd’hui, c’est moi, demain, ce sera un autre » a t-il confié à RFI.