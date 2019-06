CAN 2019 : victoire in extremis et difficile du Maroc face à la Namibie

C’est par un but du défenseur namibien Itamunua Keimuine contre son camp à la 89è min de jeu que le Maroc remporte son premier match de la CAN Egypte 2019. Une victoire in extremis qui fait gagner aux Lions de l’Atlas les trois premiers points de la compétition.

La Namibie perd dans la douleur (1-0) son premier match de la CAN 2019 face au Maroc. Une victoire poussive pour les marocains qui n’ont pas pu développer leur jeu. Selon plusieurs analystes sportifs, le rendement des Lions de l’Atlas laisse à désirer. « Beaucoup trop d’espaces entre les joueurs. Absence de combinaisons, on dirait que c’est la première fois qu’ils jouent ensemble« , analyse Abdelhamid Souissi sur Twitter.

Le rendement laisse à désirer. Beaucoup trop d'espaces entre les joueurs. Absence de combinaisons, on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Croisons les doigts pour la suite. #MARNAM #dimamaghrib — Abdelhamid Souissi (@souissi_) June 23, 2019

Il est à noter que l’attaquant marocain Ziyech a été décisif sur le coup franc qui a provoqué le but contre son camp du défenseur namibien. Mais face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, les Lions de l’Atlas devront montrer un tout autre visage. Assez résistant en défense et en milieu de terrain, les namibiens ont encore tout à jouer dans cette CAN.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #MARNAM pic.twitter.com/iptyI9Qlxh — CAF (FR) (@caf_online_FR) June 23, 2019