CAN 2019 : une délégation à Ismaïlia pour épauler les Écureuils

Les Écureuils du Bénin ne sont plus seuls à Ismaïlia, en marge de la 32e CAN qui a lieu du 21 juin au 19 juillet. La délégation de près de 300 personnes partie de Cotonou le lundi 24 juin est bien arrivée dans la ville qui sert de base à l’équipe nationale du Bénin. Composée de 34 journalistes, d’une centaine de supporters, des représentants des Ligues, de la FBF et des ministères, la délégation est répartie entre l’hôtel Mercure ( où séjournent les Écureuils et leurs adversaires du Cameroun) et l’hôtel Tolip.

C’est ce dernier hôtel qui abrite la plus grande partie de la délégation dont les journalistes. Tulip Hôtel d’Ismaîïia qui héberge deux autres équipes du groupe F en l’occurrence le Ghana et la Guinée-Bissau qui entre en lice ce 25 juin 2019. Ce qui marquera la fin des premiers matches de groupe.

La délégation béninoise est partie de Cotonou à bord du vol UJ 801 à 8 h 41 (+10 au décollage). Après plus de 5h 30 minutes de vol, la voilà à l’Aéroport International du Caire. Pour manifester sa joie une acclamation à l’unisson a accompagné l’Airbus A330-200 jusqu’à son arrêt à l’entrée du hall d’arrivée.

Après les formalités d’usage, la délégation a été accueillie par le ministre en personne, Oswald Homeky qui est venu constater l’arrivée effective de ses compatriotes. Par la suite, la presse sportive a été conduite au stade de Caire pour le retrait des accréditations des journalistes. Il faut retenir l’accueil chaleureux du personnel de l’Aéroport du Caire. Et aussi la présence de quelques étudiants béninois qui ont marqué leur présence par des prises de vue avec le ministre des Sports.

» Nous sommes très contents d’être ici en Égypte. La traversée a été impeccable entre Cotonou et le Caire. De l’aéroport international du Caire au centre d’accréditation et le voyage sur Ismailia, la Presse Béninoise a été bien traitée. Vous imaginez la célérité avec laquelle on a reçu les accréditations ? Ce n’était pas ce qu’on imaginaire avant de venir ici. On a trouvé des Égyptiens, vraiment hospitaliers. Ils nous ont réservé un accueil chaleureux. La sécurité est bonne, les routes sont bien tracées et facilitent le transport. Je pense que l’organisation de cette Can augure d’une grande et belle réussite et nous espérons que cette familiarité et cet esprit de fraternité, d’union et d’amitié autour de cette 32e Coupe d’Afrique des Nations va se poursuivre. A la fin, c’est l’Afrique qui gagnera.« , a confié Étienne Yemadjê, journaliste sportif au journal Matin Libre.