CAN 2019/ Tunisie 1-1 Angola: les Aigles de Carthage démarrent dans la douleur

Les Aigles de Carthage entament timidement la CAN Egypte 2019. Cet après-midi face aux Palancas Negras de l’Angola, Khazri et ses coéquipiers n’ont pas pu empocher les trois points dès la première journée.

1 but partout, c’est le score qui a sanctionné le match entre la Tunisie et l’Angola. Favori sur papier, les Aigles du Carthages ont pris l’avantage en première période sur un penalty magistralement tiré par le capitaine de la sélection Youssef Msakni. C’est une équipe de Tunisie assez décevante qui s’est faite rejoindre par des Angolais méritants à 20 minutes du terme suite à une grossière erreur signée Ben Mustafa sur une tentative de Mateus. Sur ce coup, le portier des Aigles ne parvient pas à se saisir du cuir et Djalma arrive pour finir le travail, égalisation 1-1.

Un record tombe

Le capitaine et milieu offensif de la sélection tunisienne, Youssef Msakni a débloqué la situation face à l’Angola grâce à un penalty à la 33e minute lors du premier match des Aigles de Carthage, signant ainsi un record. En effet, Msakni est devenu le premier joueur tunisien à inscrire au moins un but dans quatre éditions de la coupe d’Afrique des nations. Msakni a marqué face au Maroc en 2012, l’Algérie en 2013, le Zimbabwe en 2017 et l’Angola en 2019.