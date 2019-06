CAN 2019 : Trezeguet offre une première victoire à l’Egypte (vidéo)

Les Pharaons d’Egypte à domicile se sont imposés sur la plus petite des marges ( 1-0) contre le Zimbabwe en match d’ouverture de la CAN 2019 ce vendredi 21 juin. Trezeguet (41e) a ouvert le score sur un exploit individuel.

Après la cérémonie d’ouverture riche en couleur, place a été faite au premier match de la Coupe d’Afrique des Nations, dans un stade International du Caire plein à craquer. Au terme d’une rencontre tactiquement dominée par les poulains du technicien mexicain Aguirre, l’Egypte a empoché les trois points, mais s’est fait par moment peur sur des actions bien nourries de Khama Billiat ou des passes en profondeurs de Musona (cap).

Le manque de précision dans les passes et les centres n’a pas permis à l’équipe Zimbabwéenne d’inquiéter outre mesure les Egyptiens. Billiat, le joueur des Warriors le plus en vue a obtenu la meilleure occasion du match à la 37e. Un coup franc rapidement exécuté, lui a permis d’obtenir sur un bon appel une balle dans la surface de réparation, mais il a été gêné au moment d’ajuster sa frappe par la belle sortie de Mohamed El Shenawy, gardien égyptien.

Edmore Sibanda, gardien titulaire des Warriors, a été crédité d’un bon match malgré le seul but encaissé avant sa sortie sur blessure ( 78e). Son remplaçant n’a connu qu’un seul arrêt décisif. Ce fut à la 87, sur une frappe croisée de Mohamed Salah. La star égyptienne n’a pas été très présente dans le camp des Warriors, il a joué très loin du but offrant de l’espace à ses partenaires. Cependant, ces quelques actions tentées ont manqué de finesse. La bonne défense de Karuru milieu gauche et son arrière gauche Lunga ont été la cause de cette performance en demi-teinte.

Salah sera plus attendu face au RDC, le mercredi 26 juin 2019. Par ailleurs, l’Egypte est provisoirement leader du Groupe A avec 3 points devant la RDC et l’Ouganda (ces équipes se croisent ce samedi à 15 h 30).

41’ / Trezeguet gives Egypt the lead in Cairo. Great goal by @Trezeguet! 🇪🇬 EGY 1-0 ZIM 🇿🇼pic.twitter.com/aMiVgkPkLc — EGY Football (@EGYFootball_en) June 21, 2019