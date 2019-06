CAN 2019 : sourire aux lèvres, la chanteuse Ayodele soutient les Écureuils du Bénin(Photo)

A l’instar des célébrités béninoises qui ont adressé les messages de soutien aux Écureuils du Bénin, la chanteuse béninoise Ayodélé a elle aussi, sacrifié à la tradition. C’est à travers une publication postée sur sa page Facebook ce mardi 25 juin 2019 qu’elle a réitéré son soutien aux ambassadeurs du Bénin en terre égyptienne.

A moins de deux heures du coup d’envoi du bras de fer très attendu entre les Écureuils du Bénin et les Blacks Stars du Ghana, la chanteuse béninoise Ayodélé Délé, finaliste du prix découverte RFI 2017 a sonné la mobilisation nationale au tour des Écureuils du Bénin. Sourire aux lèvres et vêtue du maillot des Écureuils du Bénin, l’artiste a dans son message très concis et précis, reconnu que les prochaines heures seront consacrées au football béninois : « Après la victoire des écureuils nous allons chanter et danser #ifemi », a-t-elle écrit sur sa page facebook tout en ajoutant le slogan vedette du public sportif béninois : « Allez les jaunes!!! ».

En Egypte, les Écureuils du Bénin bénéficieront également du soutien de la délégation de la Fédération Béninoise du Football et du président de la cour constitutionnelle ainsi que celui d’une délégation de plus de 300 supporters déjà présents au pays des pharaons.