CAN 2019: Sessegnon de retour, un joueur out

La présence de Sessegnon pour le match (Bénin Guinée-Bissau)

devrait faire sortir un joueur du onze entrant lors du match contre le Ghana.

Le technicien français Dussuyer a aligné cinq défenseurs contre les Blacks Stars. Cependant, l’arrivée de Sessegnon va changer la donne. Dans une rencontre attendue comme celle de l’espoir, Michel va sûrement opter pour l’attaque. Sur ce, l’un des défenseurs les moins utilisés va sortir du schéma.

Moise Adilehou, quand on se réfère au match contre la Guinée Conakry, va juste quitter le schéma tactique. Mais rien n’est sûr du reste de l’effectif. Pour rappel face aux Syli National, on avait : Allagbé, Verdon, Adénon, Kiki, Barazé, Adéoti, D’Almeida, Sessegnon, Dossou, Mounié, Djigla.

Pour cet ultime match, le coach devrait faire à nouveau confiance à Farnolle dans les buts. En défense, le bloc habitué va débuter notamment avec Barazé, Verdon, Adenon et Imorou (Kiki). En milieu, le trio Sessegnon, Adeoti et Sessi pourraient débuter et en attaque plus de doute, la pointe sera animée par Mounie, mais sur les côtés, la concurrence devient rude. Cebio, trois fois passeurs sur trois matchs a convaincu plus d’uns. Il pourrait débuter comme face au Ghana avec du côté opposé Pote, double buteur lors du 2-2.

Malgré ledit choix en attaque, le sélectionneur aura toujours de pièce de rechange, avec les présences des flèches Djigla et Jodel.

Par ailleurs, les Écureuils évolueront en Jaune ce samedi 29 juin 2019.