CAN 2019 – Sénégal-Algérie: encore un gros coup dur pour les lions de la teranga

Après 2015 et 2017, le Sénégal et l’Algérie croisent le fer pour la troisième fois d’affilée en phase finale de Coupe d’Afrique ce jeudi 27 juin 2019 à 17h GMT. Il s’agit de l’une des affiches les plus alléchantes de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au Stade du 30 juin du Caire. Mais Aliou Cissé pourrait composer son équipe sans deux cadres de l’équipe nationale du Sénégal.

Les deux cadors du Groupe C ont bien débuté leur campagne africaine en se positionnant vainqueurs de leur première joute continentale (2-0), Lions de la Teranga et Fennecs feront d’une pierre deux coups, avec la victoire et la qualification pour les 8emes de finale. Malheureusement, après Salif Sané, Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr devraient aussi être forfait pour le match des lions de la Téranga contre l’Algérie. La presse sénégalaise explique que les deux joueurs blessés ne se seraient pas rétablis des coups pris lors du premier match contre la Tanzanie.

Toutefois, pour pallier à leurs absences, Aliou Cissé a décidé de faire jouer Alfred Ndiaye à la place de Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané à la place de Ismaila Sarr. Cheikhou Kouayté va jouer dans l’axe à la place de Salif Sané.

Les compositions officielles des deux équipes

Sénégal : Sabaly – Koulibaly, Kouyaté , Wagué – Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Diatta – Mané, Baldé Keita et Niang.

Algérie : M’bolhi, Atal, Bensebaini, Mandi, Benlameri, Guedioura, Bennacer, Feghouli, Mahrez (C ), Belaili, Bounedjah.