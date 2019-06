CAN 2019: Sadio Mané forfait, triste nouvelle pour le Sénégal

Pour le compte de la CAN 2019, dans la Poule C, le footballeur sénégalais Sadio Mané est forfait pour le match Sénégal-Tanzanie qui démarre dans quelques minutes au stade du 30 juin du Caire ce dimanche 23 juin 2019.

Sadio Mané rate le premier match Sénégal-Tanzanie, du 23 juin pour cumul de cartons jaunes. Il a en effet écopé de deux cartons jaunes, pendant les éliminatoires de la Can 2019 alors qu’il avait été averti contre Madagascar (Antananarivo, 2-2) et contre la Guinée-Equatoriale à Bata (0-1). La Fédération sénégalaise de Football (Fsf), qui compte saisir la CAF, pour y voir beaucoup plus clair, affirme que ce second avertissement ne figure pas dans ses notes.

Leader technique de cette équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané est le deuxième meilleur joueur africain. Il est très attendu dans cette compétition de la CAN 2019 et fait partie des favoris qui pourront remporter le titre de ballon d’or africain.

Toutefois, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est convaincu que son équipe sera compétitive contre la Tanzanie, dimanche, en dépit de l’absence de Sadio Mané, suspendu.