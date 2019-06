Can 2019 : Résultats complets et classement par groupe

Le compte à rebours de la Coupe d’Afrique des Nations est terminé depuis le vendredi 21 juin 2019 avec le coup d’envoi du match d’ouverture Egypte-Zimbabwe au Caire. Et comme à l’accoutumée, des surprises ont agrémenté les trois précédents jours de cette compétition qui va débuter son quatrième ce lundi 24 juin 2019 avec l’affiche Côte d’Ivoire vs Afrique du Sud.

Durant trois jours, la CAN a surpris plus d’un. Les outsiders ont été jusqu’au bout de leur effort avec courage, passion et abnégation, rendant ainsi l’épreuve si coriace aux favoris. C’est le cas du Zimbabwe et le Burundi respectivement face à l’Egypte et le Nigéria. L’autre surprise, a été celle de l’Ouganda qui a tenu en échec Les Léopards de la RDC , jusqu’alors favoris sur la liste. Au stat, on dénombre 13 buts au terme de 7 précédents matches . Soit une moyenne de 1,85 but sensiblement 2 buts par match.

Les résultats des matchs précédents

Egypte 1-0 Zimbabwe

RD Congo 0- 2 Ouganda

Nigeria 1-0 Burundi

Guinée 2-2 Madagascar

Algérie 2-0 Kenya

Maroc 1-0 Namibie

Sénégal 2-0 Tanzanie

Classement par groupe

Groupe A

1-Ouganda 3pts+2

2-Egypte 3pts +1

3-Zimbabwe 0pt -1

4-RDC 0pt-2

Groupe B

1-Nigeria 3 pts +1

2-Guinée 1 pt

3-Madagascar 1pt

Groupe C

1-Algeria 3pts +2

2-Sénégal 3pts+2

3-Kenya 0pt-2

4-Tanzanie 0pt-2

Ci-dessous le programme de ce lundi:

Groupe D : 14h30 GMT: Côte d’Ivoire – Afrique du Sud au Caire

Groupe E : 17h GMT: Tunisie – Angola à Suez

Groupe E : 19h GMT: Mali – Mauritanie à Suez