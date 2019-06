CAN 2019: Michel Dussuyer réagit au nul des Ecureuils du Bénin contre le Ghana

«C’est de la satisfaction d’avoir accroché une équipe comme le Ghana.. Mais nous n’avons pas su concrétiser notre supériorité numérique. Nous avons vite égalisé. Mais le Ghana a su répondre comme le font toujours les grandes équipes.» a fait savoir le français. Pour lui, le choix de Imorou est qu’il a l’expérience pour les grands matches. « C’est un précieux point. Nous venons de faire un petit pas. Et il faut qu’on se remobilise vite pour bien aborder le match contre la Guinée Bissau » fait-il savoir.

C’est vrai qu’une victoire nous permettrait d’aborder le dernier avec 4 points. Jouer et accrocher le Ghana est un bon résultat. Il est difficile de prendre le monopole du ballon à cette équipe du Ghana. Nous avons essayé de jouer sur nos atouts. La vitesse de nos attaquants et c’est cela qui nous a marché ce soir. Ce doublé mettra encore plus en confiance Poté. C’est bien pour nous et pour le groupe.»