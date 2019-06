CAN 2019: les mots de la chanteuse Sessimè aux Écureuils du Bénin

A l’occasion de cette Coupe d’Afrique des Nations, la chanteuse béninoise Sèssimè, de son vrai nom Bidossessi Christelle Guédou s’est adressée aux Écureuils du Bénin qu’elle invite à donner le meilleur d’eux même au cours de cette compétition continentale.

Lors des matches des éliminatoires de cette Coupe d’Afrique des Nations, elle a été très active et a apporté un soutien sans faille aux Écureuils du Bénin. Ce mardi 25 juin 2019, alors que le Onze national du Bénin s’apprête pour son match d’entrée en compétition, la chanteuse Sessimè a réitéré son soutien à la vague jaune par le bais d’un message posté sur sa page Facebook : « Chers #écureuils votre qualification nous a tous rendus fiers et aujourd’hui plus que jamais nous formons UN avec vous pour cette Can Egypte 2019 », tels sont les mots de la star à l’endroit des ambassadeurs du Bénin en terre égyptienne.

« Force à vous les champions », a-t-elle ajouté.

Le Bénin jouera son premier match de la phase de groupe ce soir à 21 heures face au Ghana, un adversaire redoutable dont les Écureuils doivent se défaire s’ils espèrent partager la tête du groupe avec le Cameroun qui s’est imposé face à la Guinée-Bissau(2-0).