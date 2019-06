CAN 2019: les Fennecs d’Algérie remportent la bataille face aux Lions de la Teranga 1-0

Le duel tant attendu entre les Lions de la Teranga et les Fennecs d’Algérie s’est achevé sur un score étriqué d’un but à zéro en faveur des coéquipiers de Riyad Mahrez.

Considéré comme la « première vraie rencontre » de la CAN 2019, la rencontre entre l’Algérie et le Sénégal a donné lieu à un spectacle à la hauteur des attentes des férus du cuir rond. Le grand retour de Sadio Mané dans l’effectif d’Aliou Cissé n’a pas suffi aux Lions pour s’imposer pendant les 45 premières minutes. Même si de très belles tentatives ont jailli de chaque côté, il faut attendre la seconde période pour voir les poulains de Belmadi s’offrir un sérieux avantage par l’entremise du dossard 8, Mohamed Youcef Belaili sur une lourde frappe à la 49ème minutes du jeu couronné par un somptueux but, le seul de la rencontre d’ailleurs.

Dès l’ouverture du score, Sadio Mané a fait parler toute sa technique et joué son va tout comme ses coéquipiers d’ailleurs, mais au finale, la colossale et indéboulonnable défense des Fennecs ont contraint toutes les tentatives dangereuses des blancs (Sénégal) à l’échec. Avec cette démonstration XXL, l’Algérie vient de confirmer son statut de favori en prenant la tête de la poule C avec 6 points, synonyme de qualification pour les huitièmes de finales. Après le Nigeria hier logé dans la poule B, c’est l’Algérie qui vient de décrocher le second ticket qualificatif des 8è.