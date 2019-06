CAN 2019: les Écureuils du Bénin accomplissent la prophétie de Claudine Prudencio

Dans une publication postée sur sa page Facebook dans la matinée du mercredi 26 juin 2019, la présidente de l’UDBN Claudine Afiavi Prudencio est revenue sur la prestation des Écureuils face aux Blacks Stars du Ghana pour le compte de leur match d’entrée en lice de la Coupe d’Afrique des Nations. La quinquagénaire a dit « bravo » aux Écureuils du Bénin qui ont réalisé l’impossible.

Si les Écureuils du Bénin ont réussi à déjouer les pronostics à travers leur prestation face aux Blacks Stars du Ghana, ils n’ont vraisemblablement pas surpris Claudine Prudencio. La présidente du parti UDBN Claudine Prudencio avait prédit l’exploit du 11 national du Bénin face au Ghana. Pour cette femme politique, l’impossible n’est pas béninois : « Autour des Écureuils, point de mouvanciers! Autour des Écureuils, point d’opposants ! Tous unis autour des Écureuils! Allez, les Écureuils ! Enfants du Bénin, debout! Impossible n’est pas béninois !!!! », a-t-elle écrit quelques heures avant le match Bénin-Ghana (2-2), le mardi 25 juin 2019. Une journée après la prestation des Écureuils, l’ex-honorable de la 5ième circonscription électorale est revenue sur la brillante prestation des Écureuils du Bénin qui ont vaillamment défendu l’emblème national lors de leur match d’entrée en lice au pays des pharaons : « J’ai affirmé avant le derby Bénin-Ghana, qu’impossible n’est pas béninois. Et cela n’a pas manqué! », a-t-elle rappelé dans une publication postée sur sa page Facebook le mercredi dernier.

A l’en croire, le score (2-2) qui a sanctionné la rencontre très attendue entre le Bénin et le Ghana suffit pour dire que le Bénin a fait tomber les étoiles du Ghana : « face au grand Ghana, ce sont les Black Stars qui sont tenus en échec! », commente Claudine Prudencio qui s’estime très fière de l’équipe nationale béninoise.

Pour la présidente du parti UDBN, cette « victoire » des Écureuils du Bénin vient attester sa théorie selon laquelle : « chaque fois que les filles et fils du Bénin se tiennent la main et parlent en communion, nous triomphons toujours! », dit-elle toute fière des joueurs et de l’encadrement qui ont démontré que nous pouvons compter sur eux.

Dans le groupe F, le Ghana et le Bénin occupent respectivement la 2ième et la 3ième places de la poule avec (1 point chacun), devant la Guinée Bissau(0 point) qui tient la lanterne rouge. Cependant, le Bénin a encore du pain sur la planche, car après son prochain match face à la Guinée-Bissau prévu pour ce samedi, le Bénin croisera le fer avec le Cameroun tenant du titre et 1ier du groupe F (3 points). Une rencontre qui certainement ne serait pas une ballade de santé.