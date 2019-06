CAN 2019: l’émouvante dédicace du chanteur béninois Attinkpon aux Écureuils du Bénin(Vidéo)

Dans une publication postée sur sa page Facebook dénommée « Attinkpon officiel », au crépuscule de ce samedi 29 juin 2019, le chanteur béninois Attinkpon alias « Because, Because » a apporté son soutien aux Écureuils du Bénin. Le chanteur invite les Écureuils à se munir d’un courage indien.

Après leur brillante prestation face aux Blacks Stars du Ghana (2-2), les Écureuils du Bénin seront face aux Lycaons de la Guinée-Bissau ce samedi 29 juin 2019 à 20 GMT (21 heure béninoise) à Ismailia en Egypte pour le compte de leur deuxième match du groupe. En prélude à cette rencontre aux enjeux multiples pour les deux formations, l’artiste béninois Atitnkpon a sonné la mobilisation nationale autour de la vague jaune.

Dans sa vidéo d’une minute 58 secondes, Atinkpon alias « Because, Because » a dans un rythme traditionnel Tchinkoumey et avec un anglais décousu comme à l’accoutumé, exhorté les écureuils du Bénin à ne jamais lâcher : « Écureuils du Bénin, Never give up », a-t-il lancé aux ambassadeurs du cuir rond béninois au pays des pharaons. A en croire l’artiste béninois, le moment est venu pour les Écureuils du Bénin de réaliser l’impossible afin de laisser une marque historique dans les anales du football continental: « personne ne peut arrêter un Écureuils » ajoute le chanteur Atitnkpon tout convaincu que c’est le soleil du Bénin qui brille et brillera pour longtemps à l’issue de cette 32è édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Il a par ailleurs souhaité un bon retour au 11 national après la CAN.

Dans le groupe F, le Cameroun tenant du titre trône à la tête avec 4 points suivi du Ghana (2 points). Le Bénin 3è du groupe avec 1 point, va devoir s’imposer face à la Guinée-Bissau (0 point) à laquelle il doit prêter une attention particulière.