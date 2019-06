CAN 2019 : le Cameroun s’est imposé face à la Guinée-Bissau (2 – 0)

Ce mardi 25 juin signe l’entrée dans la CAN 2019 du tenant du titre ! Dans le groupe F, le Cameroun, qui s’est vu retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique au profit de l’Egypte, s’est imposé face à la Guinée-Bissau.

Tenant du titre, le Cameroun lance sa Coupe d’Afrique des nations 2019 par une victoire (2-0), mardi 25 juin, face à la Guinée-Bissau. Un adversaire théoriquement à la portée des Lions indomptables qui ne se sont pas fait priés pour venir à bout des « Djurtus ».

Les guinéens qui sont à la deuxième CAN de leur histoire n’ont pas pu tenir jusqu’au bout malgré le bon début.

Yaya Banana ouvre le score

Sur un corner frappé depuis le côté gauche par Karl Toko Ekambi, Yaya Banana prend le meilleur de la tête au second poteau. Son ballon piqué rebondit devant Rudinilson Silva, qui ne peut sauver les siens sur sa ligne ! Le Cameroun trouve la faille à la 66′ !

Stéphane Bahoken double la mise à la 69 ‘

Quelques minutes plus tard, sur son premier ballon, l’attaquant d’Angers profite d’une erreur de la défense bissau-guinéene ! Le centre d’Oyongo est dévié par Rudinilson Silva et rebondit sur la cuisse de Sori Mané. Le milieu des Djurtus remet involontairement Stéphane Bahoken en jeu qui, resté devant le but, n’a plus qu’à ajuster Jonas Mendes !