CAN 2019: la compétition est plus passionnante que l’Euro selon le rappeur Youssoupha

Depuis le 21 juin dernier, la coupe d’Afrique des nations bat son plein en Egypte. La mobilisation des supporteurs dans les stades s’est drastiquement baissée après le match d’ouverture. Un constat qui fait réagir le rappeur français Youssoupha Mabiki.

Le match d’ouverture avait drainé plus de 73000 supporteurs dans les gradins du stade international du Caire. Mais depuis cette rencontre entre pharaons et Warriors, les stades des différentes villes égyptiennes restent quasi vident. Invité ce mardi 25 juin sur l’émission « Expresso de beIN Sport », le rappeur français d’origine congolaise a ouvertement critiqué l’organisation. « Les stades sonnent creux, très très creux même » a déploré l’artiste. Dans son exercice, il a essayé de trouver des explications possibles. « Je pense qu’on en est arrivé là à cause de l’organisation et du déplacement au dernier moment du Cameroun vers l’Egypte. Ça change toute la logistique et tout le monde sait que sur le continent c’est très difficile de se déplacer » insiste-t-il.

Cette compétition qui rassemble pour la première fois 24 équipes qualifiées est plus intéressante que celle qui se déroule sur le vieux continent. « Ce que je déplore c’est que, vu de l’international, les gens peuvent penser que personne ne s’intéresse à cette compétition alors que c’est plus passionnant que l’Euro » a déclaré la star avant d’ironiser : « la terre s’arrête quand il y a la CAN et je suis très déçu des images que je vois car l’Egypte est un grand pays de football ». Face à ce constat amer, Youssoufa a appelé l’instance de football africain (CAF) à revoir sa copie : « il faut que la CAF trouve un moyen d’y remédier » a conclu l’invité de beIN Sport.