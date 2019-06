CAN 2019 : la CAF pourrait disqualifier le Cameroun

Sortie victorieuse du litige qui l’a opposé aux Comores devant le TAS, le Cameroun risque d’être disqualifié de la Coupe d’Afrique des Nations prévue pour démarrer ce vendredi 21 juin 2019 au 19 juillet 2019 au pays des Pharaons.

Alors que les Lions Indomptables du Cameroun restent toujours campés sur leur position, celle du boycott de la CAN en raison des primes qu’ils jugent minimes, une décision pourrait venir de l’instance du football continental pour exclure purement et simplement le tenant du titre de la compétition. En effet, le règlement stipule que les sélections sont tenues d’arriver dans le pays hôte cinq jours avant le premier match. Les Lions indomptables du Cameroun devraient donc se rendre en Égypte avant jeudi soir minuit au risque d’être disqualifiés car leur match d’entré en lice Cameroun – Guinée Bissau est prévu pour le mardi 25 juin 2019. Selon le programme des Lions Indomptables, leur vol était prévu jeudi, pour rallier le pays des Pharaons avant jeudi minuit, cinq jours avant leur match entrée en lice, comme l’exige le règlement de la CAF, mais jusqu’à ce matin, les joueurs étaient toujours à l’hôtel Mont Fébé et refusaient de faire le voyage: « Les joueurs exigent une prime de 40 millions de FCFA à chaque joueur (60.653 euros), soit le double de ce qui aurait d’ores et déjà été versé par le gouvernement au joueur ». Si la CAF doit appliquer le règlement à la lettre, le Cameroun risque d’être exclu de la phase finale. La participation du Cameroun à la CAN est donc hypothéquée.

---Publicité---

Logés dans le groupe F avec le Bénin, la Guinée-Bissau et le Ghana, les Lions Indomptables du Cameroun vont jouer leur match d’entrée en lice le mardi prochain face à la Guinée.