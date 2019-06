CAN 2019 : Guinée 2 – 2 Madagascar, le Nigéria prend la tête du groupe B

Le score est de 2 buts par tout après un match intense entre la Guinée et la Madagascar. Un score nul qui positionne le Nigéria à la tête du groupe B après sa victoire (1-0) face au Burundi.

Le premier match nul de la CAN 2019 est en même temps le premier match où il y a plus de buts. Quatre réalisations au bout des 90 min alors que les 45 premières minutes sont restées sans coup d’éclat majeur avec une seule réalisation, celle de l’attaquant de Dijon, Sory Kaba, à la 34è min de jeu (Guinée 1 – 0 Madagascar).

De retour des vestiaires, les malgaches créent la surprise avec deux réalisations en moins de 10 min. A la 49è min, Andrianantenaina inscrit le premier but du Madagascar à une phase finale de la CAN. Six minutes plus tard (55è min), les malgaches doublent la mise sur une réalisation de Andriamahitsinoro (Guinée 1 – 2 Madagascar).

Mais sur une faute du défenseur malgache Métanire dans la surface de réparation, la Guinée revient au score sur un but marqué par Ibrahima Traoré sur penalty (Guinée 2 – 2 Madagascar). Tout est donc encore possible dans ce groupe B qui réserve de belles surprises lors de la deuxième journée des phases de groupe.