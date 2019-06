CAN 2019: Ghana – Bénin, Takou, Akimey, Bognanho, les réactions de quelques journalistes

Alors que le Bénin joue le Ghana ce mardi 25 juin 2019, notre rédaction a pris l’avis de quelques journalistes béninois et deux ghanéens sur cette affiche. Chacun y est allé de son commentaire.

Abib Ishola Arouna, Océan FM : « Le défi ce soir, c’est de réussir une belle entrée en compétition. Résister face à l’équipe du Ghana et jouer crânement ses chances en contre-attaque. Le Bénin doit se servir des recettes utiliser par les Ougandais pour venir à bout de la RD Congo. De toute façon, le Bénin a sa chance à jouer ce soir. »

Épiphane Bognanho, Océan FM : » C’est un match important pour les deux équipes parce que c’est le premier match. Un match d’entrée a toujours été compliqué pour les équipes. L’essentiel, c’est de sortir un bon match. Le Ghana a beaucoup d’atouts. Le Bénin ne doit pas être complexé. Il faut tout faire pour rivaliser avec cette équipe. «

Akimey Housseni, Canal 3 : » Il faut remonter déjà aux conditions de préparation des Écureuils. Les joueurs ont été mis dans des conditions optimales. Dans la suite des préparations, on n’a eu deux matchs très importants. Lesquels ont été gagnés. Le Bénin abordera la rencontre de cet après-midi dans un état d’esprit un peu plus confiant. Le second aspect, c’est la sérénité et le troisième, c’est l’absence totale de pression. » Cet après-midi, il faut jouer la tête sur les épaules et être capables de profiter de la moindre inattention des Blacks Stars du Ghana. »

Mathias Combou, L’Autre Vision : » C’est un match face à une équipe d’un Calibre élevé, avec des joueurs de classe mondial, Ayew, Jyan, Boue, Kouadio qui partent sur papier avec la faveur des pronostics. Mais sur le terrai, ce sera un autre match. Le Bénin n’est plus ce donneur universel de points. En neuf ans, l’équipe a vraiment changé, avec une colonne vertébrale bien visible. Verdon, le vétéran Sessegnon et Mounié. Le retour de Dussuyer est un atout supplémentaire pour cette formation. Le Bénin à son mot à dire dans ce groupe (F) quoi que relevé, à compter par le match de ce soir. «

Vikou Nazaire César, Pays Émergent : » On sait que ce match sera très dur, très difficile. Le Ghana a toujours été difficile à jouer. Dans la plupart de nos confrontations, le Ghana a toujours pris le dessus. Sur six, le Bénin a gagné une seule fois en 2010. Mais le Football reste le Football. Sur le papier, les Black Stars partent favoris, mais le Bénin jouera d’égal à égal. «

Aboubacar Takou, Le Béninois Libéré : » La tradition des petites équipes est terminée. Ne vient pas à la CAN qui veut. Nous sommes ici, pour défendre ce que nous sommes. Une équipe qui a le niveau et notre fond de jeu le démontre à Merveille. Ceci dit, nous allons gagner ou obtenir le nul. Le Ghana contera comme le Bénin, onze joueurs sur l’aire de jeu. Alors soyons béninois. Terre de Vodoun, avec un peu de détermination, nous allons montrer que c’est dans les conditions les plus difficiles que se révèle le potentiel, le génie béninois. «

Perez Lekotan, Beninsports : » Dans ce match, le Bénin n’a rien à perdre. La pression est du côté ghanéen. Si les Écureuils ont pu gagner trois matchs sans Sessegnon, c’est qu’ils peuvent affronter avec sérénité les Black Stars du Ghana. «

Modeste Dossa Anihouanou, Golfe FM : « »C’est une rencontre qui s’annonce difficile au regard de l’enjeu. La différence se fera donc sur de petits détails que les entraîneurs des deux équipes détiennent. Bénin- Ghana, ce sont deux équipes qui ont une histoire en matière de Football et qui pourraient se répéter ce soir, puisque les deux formations ont tout à gagner dans ce rendez-vous inaugural de cette Coupe d’Afrique des Nations de Football. Aucun pronostic, à mon avis ne bénéficiera du groupe de mots, j’ai gagné. Bon à savoir, lors des éliminatoires pour Angola 2010, les Blacks Stars du Ghana avaient battu le Bénin par le score de 1-0, au match retour, les béninois ont renversé la vapeur, grâce au but de fin de match de Mohamed Aoudou. Il faudra donc tenir compte de cette donnée historique dans le choix de l’équipe vainqueur de ce soir. «

Theophile Aza, Radio Tokpa , » Une rencontre technico-tactique et athlétique côté Black Stars face aux Écureuils qui vont miser sur la détermination. Grâce à leur engagement, les Écureuils pourraient mettre en difficulté leurs adversaires de ce soir. Une explication qui promet et garde tout son suspens. Une victoire des protégés de Michel Dussuyer n’est pas impossible. »

Abdoul Fataï Sanni, Matin Libre : « Je crois que ce sera un match compliqué pour le Bénin, vu l’expérience du Ghana qui est un habitué et ne rate aucune occasion de passer le premier tour. D’ailleurs, quatre fois vainqueur de cette Coupe, le Ghana part avec la faveur des pronostics avec un groupe qui s’habitue depuis des années. Mais en face, il aura une équipe béninoise à la quête de sa première victoire en phase finale d’une Can. Michel Dussuyer a donc un effectif homogène, ambitieux qui pourrait, que dis-je, qui a envie d’aller chercher cette victoire, mais surtout envie de passer le premier tour et ça passe par un bon résultat, ce sera face au Ghana. »

» Les joueurs sont très concentrés sur le match. » On est là pour gagner, nous ne sommes pas ici pour jouer. « Fiifi Tackie PR of Ayew brothers.

« Je pense que ce serait un match intense », a lancé un autre confrère ghanéen, sans plus de précision …