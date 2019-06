CAN 2019 :  » ça devient plus diffficile », Michel Dussuyer

Michel Dussuyer et son homologue de la Guinée-Bissau Cande étaient en Conf de presse d’après-match. » On va se battre pour aller chercher une première victoire contre le champion d’Afrique. », a lancé le sélectionneur des Ecureuils.

On retient entre autres de Dussuyer: Le remplacement n’a pas été fait tardivement. Après, on doit gérer la fin du match, pour ne pas se retrouver à 10. En ce qui concerne l’objectif d’obtenir une victoire à la CAN : » Ça devient plus difficile, parce qu’on va affronter le champion d’Afrique. Mais on va continuer et je pense que l’espoir est possible. », a annoncé Dussuyer. « J’avais prévenu mes joueurs que cette équipe de la Guinée-Bissau, elle n’est pas là par hasard. Dans le dernier quart d’heure, on a pris l’ascendance physique sur cette équipe, mais on a manqué de justesse physique. », a-t-lancé.

Baciro Cande, son homologue voulait lui empêcher le Bénin de gagner. C’est pour ça, il a joué défensif. Un objectif qu’il a atteint. Alors au prochain match, contre le Ghana, il jouera autrement.