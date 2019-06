CAN 2019 – Bénin vs Ghana : « on est prêt », Stéphane Sessegnon

A 24 heures de l’entrée en lice des Ecureuils du Bénin face aux Blacks Stars du Ghana dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule en Egypte, Stéphane Sessegnon s’est confié au micro de Canal plus. Malgré sa suspension pour ce match test, le capitaine béninois estime que ses coéquipiers sont aguerris pour le job.

Les Écureuils du Bénin affrontent mardi 25 juin à Ismaïlia en Egypte le Ghana pour leur premier match de Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule du 21 juin au 19 juillet. Un match test pour les poulains de Michel Dussuyer qui espèrent passer le premier tour. Cependant, ce challenge n’inquiète nullement le « Onze national » qui pense même gagner le match malgré l’adversaire redoutable auxquels ils feront face. « Le Ghana est une équipe pleine d’expérience et de talent qui peut aller chercher le titre. Mais même si nous n’avons pas leur qualité, nous voulons la victoire », avait déclaré le sélectionneur national Michel Dussuyer.

Une assurance renchérie ce soir par le capitaine des Écureuils Stéphane Sessegnon. En effet au micro de Canal plus Afrique, l’ancien joueur de West Bromwich Albion, suspendu pour la rencontre pour accumulation de carton en phase éliminatoire a confié qu’il est très serein quant à la victoire des siens, mardi. « Les jeunes ont fait sans moi depuis 3 matchs et ont gagné sans moi. Ça fait 3 semaines qu’on prépare le match contre le Ghana et actuellement, on est prêt », a confié Stéphane Sessegnon.

L’attaquant béninois a indiqué qu’il voit le Bénin passer le premier tour même si ça sera difficile. « Oui c’est un groupe relevé avec le champion d’Afrique en titre, le Ghana et la Guinée Bissau qui joue bien au ballon paraît-il, mais nous ambitionnons de passer le premier tour. Nous sommes outsiders », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le match Ghana – Bénin est prévu pour mardi 25 juin à partir de 21h (heure de Cotonou) à Ismaïlia.