CAN 2019 / Bénin 0-0 Guinée-Bissau: tous déçus, mais y croient

Les Écureuils du Bénin sont passés à côté de leur qualif en concédant un second nul 0-0 contre la Guinée-Bissau ce samedi 29 juin 2019. Ceci après le 2-2 face au Ghana. En zone mixte, tous les joueurs béninois sont sortis les visages fermés. Mais gardent la flamme de l’espoir contre le Cameroun.

Jodel Dossou

» Bon! Une déception, mais on a essayé de jouer. L’adversaire, on savait que ça sera difficile à jouer cette équipe (Guinée-Bissau). Ils se sont regroupés derrière. On a eu des occas dommage on a pas pu les concrétiser. On va essayer une prochaine fois et jouer notre carte à fond. »

Olivier Verdon

» On a eu quelques occasions pour marquer. Euh aujourd’hui ça été un peu compliqué…, mais on ne relâche pas on a espoir pour le prochain match. On a démontré à plusieurs matchs qu’on était capable de faire de grandes choses. Comme je l’ai dit, on a peur de personne. Il faut déjà être présent contre le Cameroun. On reste cette équipe parce que c’est le champion en titre. On va aborder ce match sereinement. Il y a une finale qui se joue là… contre le Cameroun et on va bien se préparer. »

Emmanuel Imorou

» Forcement, on est déçu. Nous, on voulait gagner ce match. On a essayé de mettre ce qu’il fallait face à une équipe qui était regroupée et nous attendait et qui recherchait quand même le match nul. Très malheureusement, voilà on a pris qu’un seul point. Il a encore un match contre le Cameroun, on va faire ce qu’il faut pour se qualifier… »

Jordan Adeoti

» On était pas content de notre première mi-temps. On a perdu trop de ballon moi le premier. On a pas réussi à mettre notre jeu en place. On s’est dit qu’il fallait améliorer beaucoup de choses si on voulait gagner ce match. Notre deuxième mi-temps, elle est quand même pas mal. On a poussé, on a bien résisté , on a joué haut dans leur camp. On a eu des situations pour gagner le match. Malheureusement, on fait ce match nul qui fait qu’on sort frustré. Le Cameroun est une grande Nation d’Afrique. Mais on croit grandement à nos chances. »

Mickael Poté

La situation rend » la tâche trop difficile pour nous, comme ça rend la tâche difficile pour eux aussi. On est une équipe qui va être très difficile à bouger. Moi, je sais que j’y crois, on y croit tous et je peux vous garantir qu’on y croit. Voilà, on va les (Cameroun) déranger quoi qu’il arrive. On va leur montrer qu’on est pas venu ici pour …. »

Stéphane Sessegnon

« On savait que cette équipe de la Guinée-Bissau , ça ne va pas être facile. On a beaucoup essayé, on s’est pas créé de véritables occasions mais, il y avait la volonté. Le peu d’occasions qu’on a pu voir, je pense qu’avec plus de lucidité, on aurait pu faire la différence. Mais bon ! Un point ça nous permet de croire pour la suite. ». Poursuivant, « tout est possible dans cette compétition. Dans le Football, c’est ça, il faut y croire. Nous aussi, on sait qu’on a plus le choix. En tout cas ce que nous sommes venus chercher, ça passera peut-être par ce match-là. »