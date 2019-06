CAN 2019: analyse du président de la Ligue Atlantique avant Bénin-Guinée..

Le Bénin joue ce samedi 29 juin, un match capital contre la Guinée-Bissau. Pour cette deuxième sortie du Onze national, notre rédaction a ouvert son micro au président de la Ligue Atlantique Charles Titigoueti. Ce dernier a ébauché le match comme une » Balle de Set » au Tennis.

Comme nombre de supporters présents à Ismaïlia, ce match contre la Guinée Bissau s’annonce ce jour comme une petite finale du groupe F pour Titigoueti. « C’est comme une balle de set en Tennis. Ça passe et on va écrire une page de l’histoire de la CAN. Le Bénin n’a jamais été si près d’une qualification au second tour de la CAN. Et pour le faire Michel Dussuyer a tout sur sa tête. Il doit savoir mettre en place une équipe de combat. Le retour de Stéphane va l’aider assurément pour cette lourde tâche. », a introduit le président Titigoueti.

Alors que le Bénin a impérativement besoin de trois points, pas question de défendre comme les Djurtus comme se fût le cas contre le Ghana a lancé le président Titigoueti. « Il s’agira de ne pas du tout jouer à la défensive. Les écureuils devront attaquer et être agressif. Contre le Ghana, c’est vrai que c’est un autre match et notre équipe a laissé un peu trop d’espace. Mais en Football, il ne faut pas trop laisser le contrôle du jeu à l’adversaire. On va jouer contre une équipe qui cherchera à marquer et donc très offensif. «

Poursuivant, le président comptable va inviter les joueurs à jouer intelligemment. Alors, il va falloir densifier le milieu et là, à l’en croire, le capitaine Sessegnon jouera sa partition. « Le jeu très approximatif de Jordan a été marquant contre le Ghana, mais on espère que le retour de Sessegnon lui fera monter son niveau, il faudra jouer plus fin et juste. », a-t-il martelé.

Allumer à partir des côtés

« Nos latéraux doivent savoir profiter des ballons et apporter leur appui au secteur offensif par les jeux de côté tout en descendant très vite pour assurer leur rôle premier. C’est le Football actuel qui demande ça. Notre équipe doit allumer plus à partir des côtés pour offrir plus de chances aux avant-centres qui n’ont pas eu assez de ballons contre le Ghana. Le gros problème du Bénin, c’est le derrière. Les erreurs observées dans notre défense au 1er match ne sont pas tolérables. C’est du haut niveau et il faut plus d’anticipation chez nos défenseurs. Être les premiers sur les balles et là les joueurs adverses n’auront qu’à commettre des fautes sur eux. Le contraire serait dommage pour nous. »

Le choix Farnolle, question de confiance !

« Si Michel Dussuyer donne confiance à Farnolle alors on souhaite vraiment qu’il nous évite des crises cardiaques. Il sort un peu trop de sa cage. Il doit mieux placer ses murs et ne pas compter que sur sa grande détente. On ne sait jamais, mais lui a plus de rôle, je dirais plus que tous les autres. C’est notre gardien et on doit pouvoir avoir totalement confiance en lui. »

La bonne préparation, un espoir ?

Le premier match contre le Ghana a été le premier signal positif d’une préparation qui s’est bien déroulée. Alors l’équipe à entendre le président Titigoueti, a les moyens de faire parler d’elle à cette CAN. Le 2-2 contre le Ghana est un bon signe. « Avec une volonté du gouvernement, de la Fédération jamais vue au Bénin. Nous avons 400 à 500 béninois venus ici supporter les écureuils, extraordinaires. Le président Talon fait rêver plus encore son peuple par le Football. Le gouvernement a compris qu’il n’y a pas meilleur vecteur de diplomatie que le Football. Ce qui justifie déjà les conditions de préparation, bravo à nos autorités. Et ça va chanter, faire assez du bruit demain au stadium d’Ismaïlia. », a-t-il dit.

Jour de fête en Egypte ?

« Par la grâce de Dieu, la soirée de ce samedi 29 juin sera l’apothéose ici en Egypte, mais aussi au pays où tous les regards sont tournés vers la CAN. A cœur vaillant, rien d’impossible. » , a-t-il conclu.

Le Bénin joue à 21H (heure du Bénin.)