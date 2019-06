Cameroun : nouvelle bavure des militaires (Vidéo)?

Au Cameroun la crise anglophone continue de créer la terreur dans les territoires anglophones du pays. Dans une récente vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit plusieurs soldats camerounais dans les de Bamenda (vidées des riverains) tirant sur des cibles que la vidéo (amateur) ne montre pas. Toutefois, certains habitants de la région indiquent les soldats seraient en train de tirer sur des civils.

Nombreux sont les rapports médias et d’organisations non gouvernementales qui indiquent que l’armée au Cameroun tire, tue et viole des civils à Bamenda. Selon BBC News, plus de la moitié des quelque 400 000 habitants de la ville ont fui leur domicile au cours des derniers mois, soit dans des quartiers plus sûrs, soit dans des villes principalement francophones et non touchées par le conflit.

La violence entre les rebelles et les forces gouvernementales a été déclenchée par des manifestations de rebelles réclamant un État indépendant pour la minorité anglophone de la nation d’Afrique centrale.