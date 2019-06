Georges Gilbert Baongla, l’homme qui se déclare être par ailleurs le « fils naturel aîné » du président de la République camerounaise Paul Biya ne compte pas rester inactif dans la sphère politique camerounaise. En détention provisoire, Georges Gilbert Baongla a nommé un adjoint dans son parti politique.

Déposé à la prison Centrale de Kondengui suite à sa détention préventive de 06 mois qui lui a été signifiée dans la nuit du lundi à mardi 4 juin 2019, par le procureur de la République du tribunal du centre administratif de Yaoundé, la capitale camerounaise, Georges Gilbert Baongla veut rester politiquement actif. Il a signé une décision nommant le journaliste Morgan Palmer, comme vice-président et à la fois porte parole du parti Républicain selon « quatrième pouvoir », qui précise que : « Morgan Palmer est un communicateur bien connu de la scène médiatique camerounaise. Après des passages à Magic FM ,Sky One Radio à Yaoundé et 3A Télésud en France , il est aujourd’hui chef d’entreprise et dirige sa propre organisation ».

Retour sur les faits…

Interpellé dans l’après-midi du mercredi 29 mai 2019 à Yaoundé à bord de l’un de ses véhicules au quartier de Etoa Meki par la police judiciaire, Georges Gilbert Baongla qui comparaissait devant le parquet ce Lundi 3 juin 2019, a été placé sous mandat de dépôt par l’instance judiciaire: destination Prison Centrale de Kondengui. Il aurait passé sa nuit du lundi à mardi 4 juin 2019 au quartier 4 dit « Cellule de passage » situé en plein milieu de la prison centrale de Yaoundé et serait actuellement logé au quartier 1 local 21. Georges Gilbert Baongla est sous une plainte pour diffamation et escroquerie déposée par le Promoteur du Groupe Anecdote de Amougou Bélinga.