Cameroun – Crise anglophone: « Il n’y a pas de désir de dialogue…»

Les perspectives de pourparlers entre les autorités camerounaises et les mouvements séparatistes visant à mettre un terme à l’escalade de la violence dans la région anglophone du Cameroun est mince, a déclaré vendredi un haut responsable des droits de l’homme.

Une insurrection séparatiste a éclaté en 2017 à la suite d’une répression du gouvernement contre les manifestations pacifiques dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophones, qui se plaignent d’être marginalisées par la majorité francophone. Le Premier ministre Joseph Ngute a déclaré que le gouvernement serait prêt à parler aux rebelles, mais qu’il ne tiendrait pas compte de leur demande de sécession, une position que les séparatistes extrémistes ont déclarée qu’ils n’accepteront jamais. Onze mouvements représentant le Cameroun anglophone, y compris les principales factions armées, se sont déclarés prêts le mois dernier à engager des discussions avec l’État.

Mais la violence quasi quotidienne des deux côtés s’est intensifiée, obligeant des milliers de civils à chercher refuge dans les régions francophones du Cameroun et les pays voisins dont le Nigéria. « Il n’y a pas de désir de dialogue … Les abus viennent des deux côtés et les civils se retrouvent au centre », a déclaré à des journalistes Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale pour l’Afrique centrale à Human Rights Watch. « La position du gouvernement est un déni presque complet … et l’impunité est totale pour la violence », a-t-elle poursuivi. Les autorités ont promis de donner suite aux accusations de violation des droits par le personnel de sécurité. Allegrozzi, qui s’est vu refuser l’entrée dans le pays en mai en raison de ses recherches, a déclaré qu’il était également clair que les rebelles étaient trop divisés pour constituer une plate-forme de négociation, élément que le gouvernement utilisait à son avantage. Elle a estimé à environ 3 000 le nombre total de combattants séparatistes et il a été prouvé qu’ils acquéraient des armes plus sophistiquées.

La crise a eu tendance à passer sous le radar international compte tenu de la coopération étroite du président Paul Biya avec les États occidentaux dans la lutte contre le groupe militant islamiste Boko Haram en Afrique occidentale et centrale. Mais les États-Unis sont devenus de plus en plus critiques à l’égard du gouvernement et la crise séparatiste a été discutée pour la première fois au Conseil de sécurité des Nations Unies le mois dernier. Allegrozzi a déclaré que la population anglophone était de plus en plus à l’écoute de l’idée d’indépendance. «Il existe un sentiment croissant de soutien envers les séparatistes et la sécession», a-t-elle déclaré.