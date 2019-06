Burundi: nouveau rebondissement dans les affaires de la BBC et VOA

Le Burundi a interdit la BBC et suspendu pour une durée indéterminée Voice of America, ce que les militants et les diffuseurs internationaux ont qualifié de coup porté à la liberté de la presse.

Le régulateur des médias de la nation de l’Afrique centrale a révoqué la licence de la BBC et l’a accusée d’avoir diffusé un documentaire prétendant être faux et portant atteinte à la réputation du pays. Il a prolongé la suspension existante de VOA, l’accusant d’avoir employé un journaliste opposé au gouvernement.

Les deux médias ont été suspendus, initialement pour six mois, en mai dernier, dans la perspective du référendum qui, selon les politiciens et militants de l’opposition, visait à prolonger le pouvoir du président pendant au moins dix ans. À l’époque, on les accusait à la fois d’avoir enfreint les lois sur la presse et d’avoir agi de manière non professionnelle. Ils sont en panne au Burundi depuis.

« La décision injustifiée du gouvernement burundais d’interdire la BBC et de suspendre indéfiniment les travaux de Voice of America, porte un coup sévère à la liberté des médias, et nous la condamnons fermement », a déclaré la BBC dans un communiqué.

Le média britannique financé par des fonds publics a diffusé un documentaire l’année dernière sur ce qu’il a déclaré être une maison de détention secrète et des sites de torture au Burundi. Le gouvernement a rejeté le rapport et la BBC a déclaré qu’il s’en tenait à son journalisme. Le régulateur burundais a également interdit aux journalistes du pays de travailler pour l’une ou l’autre organisation. « Nous sommes alarmés par l’interdiction faite aux reporters burundais de communiquer avec VOA et sommes convaincus que ces menaces persistantes envers nos journalistes portent atteinte à la liberté de la presse dans le pays », a déclaré la directrice de VOA, Amanda Bennett.

Des centaines de Burundais ont été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité et un demi-million ont fui à l’étranger depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 qu’il se présenterait pour un troisième mandat, ce que ses opposants considéraient comme une violation de la constitution. Il a remporté la réélection. Le référendum de mai dernier a approuvé à une écrasante majorité des modifications qui pourraient permettre au président de rester au pouvoir jusqu’en 2034 – bien que l’opposition ait rejeté les résultats et que les États-Unis aient déclaré que le processus avait été entaché d’intimidation par les électeurs.

« Un effort supplémentaire effronté de la part des autorités burundaises pour faire taire les médias»

Le Burundi se classe 159e sur 180 pays dans l’indice mondial de la liberté de la presse 2018, établi par le groupe de défense des droits Reporters sans frontières. Le Burundi a nié l’existence de restrictions généralisées. «Le retrait de la licence d’exploitation de la BBC et la suspension continue de la VOA constituent un effort supplémentaire effronté de la part des autorités burundaises pour faire taire les médias», a déclaré Sarah Jackson, d’Amnesty International dans un communiqué.