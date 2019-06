Bradage de domaine public: Basile Kougblénou et Basile Djossinou relaxés

Le juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (criet) a prononcé son verdict dans le dossier de bradage de domaine de l’état. En dehors de l’ex-préfet du Littoral qui a écopé d’une peine de 12 mois de prison ferme, ses co-accusés ont été aussi lourdement frappés à exception de Basile Kougblénou et de Basile Djossinou qui ont été purement et simplement relaxés.

Les sanctions sont tombées dans le dossier de bradage du domaine de l’état dans lequel l’ancien préfet Modeste Toboula est impliqué. En dehors des 12 mois infligés à l’ex autorité du département du littoral avec une amende de 2 millions, Basile Kougblénou et Basile Djossouvi ont été purement et simplement relaxés. Par-contre, Réné Gamavo s’en sort avec 12 mois de prison fermes, 100 mille francs d’amende. Clément Dari, Salifou Assah et Magloire Saîzonou écopent quant à eux de 5 ans de prison ferme.

Précisons que dans ce dossier où l’ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli a été écouté comme témoin par la cour de répression des infractions économique et du terrorisme, le préfet Modeste Toboula s’est déclaré non coupable à la barre. Mais dans son verdict, le juge est allé dans le sens de la réquisition du procureur de la république. Les personnes condamnées retourneront donc en prison au moment où Basile Kougblénou et Basile Djossouvi retrouveront leur famille.