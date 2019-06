Boni Yayi: Wanep-Bénin demande la suspension des mesures restrictives de ses libertés

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix au Bénin (Wanep-Bénin) ne reste pas indifférent aux violences enregistrées à Tchaourou et à Savè. Dans une déclaration rendue publique par le Président de son Conseil d’Administration, Wanep-Bénin s’est inquiété du niveau de violence dans les manifestations et répressions depuis les élections législatives controversées du 28 avril 2019. Pour le retour de la paix, le Réseau propose des solutions dont la suspension des mesures restrictives des libertés de l’ex-chef d’Etat Boni Yayi.

La situation socio-politique du Bénin est de plus en plus tendue. C’est le constat fait par Wanep à travers les derniers événements marqués par de violentes manifestations à Tchaourou et à Savè. Le Réseau se dit « Scandalisé par ce ‘’cercle de feu et de violence’’ qui a désormais infecté notre vivre ensemble et qui étend progressivement ses tentacules, le réseau WANEP alerte l’opinion nationale, régionale et internationale sur le risque, de plus en plus accru, de régionalisation de la crise que vit le Bénin ».

S’inscrivant dans un contexte ouest africain où la lutte contre la menace extrémiste est une priorité majeure pour les Etats, Wanep-Bénin estime que la force publique devrait laisser place à des solutions politiques pour éviter un abîme certain. Afin de ne pas continuer à évaluer des dégâts, à compter des morts et des blessés de part et d’autre, WANEP-Bénin invite : le Gouvernement, les forces de sécurité et la justice à surseoir aux mesures de restriction des libertés du Président Thomas Boni Yayi avant qu’il ne soit trop tard pour la paix relative au Bénin ;

le Président Patrice Talon, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, garant de la sacralité de la vie humaine, de la Paix et de l’unité nationale à privilégier des actes d’apaisement à l’endroit des populations qui l’identifient déjà comme l’un des principaux instigateurs de tout ce qu’elles subissent ;

les acteurs politiques de tout bord à se concerter enfin et à se concentrer sur la recherche de solutions politiques immédiates afin d’éviter à notre pays d’autres escalades dans ce cycle incontrôlable de violences dont les séquelles nous hanteront plusieurs années encore ;

le peuple béninois tout entier et ses forces vives à retrouver cette voie de la non-violence qui nous caractérisait.