Bon à Savoir: voici comment bien garder sa peau par de simples gestes

Les femmes en général commencent souvent par sentir à partir de l’âge de 25 ans que leur peau devient moins élastique et plus facilement fatiguée. Comment donc éviter cela par de simples gestes ? Découvrez le à travers cet article.

En effet, la peau a besoin d’aide, d’une participation de notre part afin de maintenir sa beauté. Certes, lui administrer des soins hydratants est un bon début, mais les effets seront limités s’ils ne sont pas suivis de vigilances à d’autres niveaux. Et comme mesures de vigilance, il faut :

Lutter contre les effets néfastes du soleil

Les rayons solaires produisent des radicaux libres dans l’épiderme, qui sont en retour responsables en grande partie du vieillissement de la peau. Le bronzage est une forme de protection qui a ses limites. Lorsqu’on les dépasse, la peau vieillit et des taches pigmentaires pourraient apparaître. Appliquer un écran solaire est essentiel, appliquer une crème antitache en prévention est une vraie sécurité supplémentaire.

Se protéger de la pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique est nocive pour la peau. Notamment à cause du monoxyde de carbone, de la combustion d’hydrocarbure et des métaux lourds qu’elle contient. Un ensemble qui favorise la formation de radicaux libres.

Pour donc limiter l’action de ces radicaux libres, il faut s’armer d’antioxydants. La bonne nouvelle, c’est qu’on en trouve assez facilement dans la nourriture, essentiellement dans les fruits et les légumes, mais aussi dans les plantes et dans les fleurs.

Eviter la prise de La cigarette

On dit souvent que la cigarette rend la peau terne et les dents jaunes. En effet, Chaque bouffée de fumée dégage 200 000 radicaux libres. Et cette dernière modifie l’activité des protéines qui régulent le renouvellement des cellules de la peau. Aussi ses composantes ralentissent la micro circulation sanguine. Les cellules de la peau sont beaucoup moins oxygénées et des bouffissures apparaissent aux niveaux des cernes et des paupières, notamment. La cigarette détruit également les fibres de collagène de la peau situées en profondeur, dans le derme, ce qui la rend moins élastique.

L’alimentation

Manger mal abîme la peau et manger bien la rend belle. Il faut donc consommer des antioxydants, pour lutter contre les radicaux libres. Les pommes, les fruits rouges, le gingembre, les noix et noisettes, les clous de girofle, les carottes et le cacao en sont pleins. Et pour l’hydratation de la peau, vous devez consommer des acides gras, qui se trouvent généralement dans les huiles végétales et particulièrement dans l’huile d’argan, de tournesol ou de germe de blé.