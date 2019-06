Bon à savoir: dormir avec la lumière allumée fait grossir la femme

Des chercheurs américains ont montré une association entre l’exposition à une source de lumière artificielle la nuit et des risques accrus d’obésité chez les femmes.

Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women, JAMA Internal Medicine a dévoilé le 10 juin 2019, une étude selon laquelle s’endormir avec la télé fait grossir. Selon la revue médicale JAMA Internal Medicine, citée par doctissimo, des chercheurs américains ont démontré que les femmes exposées à une source de lumière artificielle la nuit ont plus de risques de prendre du poids et ainsi de devenir obèses. Pour le média, 17% de risques en plus de prendre au moins 5 kilos.Le résultat a été obtenu après une enquête sur 43 722 femmes de la cohorte Sister Study, qui examine les facteurs de risque de cancer du sein.

Les participantes, âgées de 35 à 74 ans, ont fait part de leurs habitudes de sommeil et notamment si elles dormaient avec une veilleuse, une lumière allumée à l’extérieur de la chambre, une lumière ou la télévision allumée à l’intérieur de la chambre, ou dans le noir complet. Leur poids, leur taille, leur indice de masse corporelle (IMC) ainsi que leur tour de taille ont été mesurés au début puis tout au long de l’étude. Aucune des femmes interrogées n’avait d’antécédents de cancer ou de maladie cardiovasculaire, ne travaillait en horaires décalés (donc ne dormait la journée) et n’était enceinte. Les chercheurs ont pu observer que les résultats variaient selon le niveau de lumière artificielle à laquelle les femmes étaient exposées la nuit. En effet, tandis qu’aucune association n’a pu être notée entre l’utilisation d’une veilleuse et la prise de poids, on a pu voir que les femmes qui dormaient avec une lumière ou la télévision allumée avaient 17% de risques en plus de prendre au moins 5 kilos durant la période de l’étude, c’est-à-dire environ 5 ans. Les résultats étaient plus modestes lorsque la lumière provenait de l’extérieur de la chambre. Eteindre la lumière et la télévision la nuit pour prévenir l’obésité Des observations d’autant plus étonnantes que les chercheurs ont pris soin d’examiner les éventuels facteurs confondants pouvant influencer leurs résultats, c’est-à-dire le statut socio-économique, le niveau d’activité physique et l’apport calorique entre autres. Et selon eux, l’association entre l’exposition à la lumière artificielle la nuit et la prise de poids ne semble pas être expliquée par un manque de sommeil ou une altération de la qualité de celui-ci. Toutefois, Chandra Jackson, co-auteure de l’étude, rappelle : “Les hommes sont génétiquement adaptés à un environnement naturel avec la lumière du soleil le jour et l’obscurité la nuit. L’exposition à la lumière artificielle la nuit peut altérer les hormones et d’autres processus biologiques, en supprimant la mélatonine, l’hormone du sommeil, et les rythmes circadiens, de façon à augmenter le risque de certaines maladies comme l’obésité.” Selon elle, les habitants des grandes villes sont particulièrement exposés à ce risque, à cause des lumières des lampadaires, des devantures de magasins et autres qui peuvent rester allumées la nuit. Pour Yong-Moon Park, directeur de l’étude, ces résultats suggèrent une stratégie de santé publique pour la prévention de l’obésité chez les femmes. “La sédentarité et un régime alimentaire riche en calories sont les facteurs les plus fréquemment cités pour expliquer la prévalence de l’obésité. Cette étude souligne l’importance de la lumière artificielle la nuit, et constitue pour les femmes qui dorment avec la télévision ou une lumière allumée des pistes pour améliorer leur santé.”