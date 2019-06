Beyoncé: son père explique comment son succès est dû à la couleur de sa peau

Mathew Knowles, père de Beyoncé a expliqué que le succès de sa fille est en partie dû à la couleur de sa peau.

Super star mondiale de la chanson, Beyoncé est une artiste confirmée, Wanda People. Mais aurait-elle eu autant de succès si elle n’avait pas eu la peau aussi claire ? C’est en tout cas ce qu’affirme son père, Mathew Knowles. D’après lui, les femmes noires réussissent mieux dans le show-business si elles n’ont pas la peau trop foncée. Invité sur la chaîne de radio SiriusXM Urban View, mardi 18 mai 2019, Mathew Knowles, père de la célèbre chanteuse Beyoncé et ancien manager des Destiny’s Child, a partagé avec le public son opinion sur le « colorisme » dans l’industrie musicale américaine. Pour lui, la majorité des femmes noires à la peau claire réussissent mieux que celles à la peau plus noire aux Etats-Unis.

L’homme de 67 ans n’a pas fait dans la dentelle pour affirmer que sa fille n’aurait pas eu autant de succès si elle avait été «plus noire». Selon lui, outre sa fille, c’est également le cas des chanteuses Alicia Keys, Mariah Carey, Rihanna ou encore Nicki Minaj dont les peaux sont aussi claires. « Dans l’industrie musicale, il y a toujours de la ségrégation. Les programmes, surtout dans la pop radio, ont une image de ce à quoi la beauté doit ressembler. Regardez en arrière pour Whitney Houston. Regardez ses photos et comment ils l’ont éclaircie pour la rendre plus pâle. Parce qu’il y a une perception et un “colorisme” : plus tu es pâle, plus tu es intelligente et tu as un avantage économique. Il y a une perception autour du monde de la couleur, même chez les Noirs eux-mêmes.» va t-il expliquer.

Comme si ça ne suffisait pas, il utilise Kelly Rowland comme exemple. « Elle est un bon exemple. Mais vous savez, ce qui est formidable, c’est que Kelly a fait une exception, en dehors des États-Unis. En particulier en Australie. Kelly a vendu plus de quatre millions de disques». Et pourtant, il y a quelques années, Kelly Rowland avait confié au magazine britannique Heat, qu’elle avait songé à se faire éclaircir la peau tellement elle était complexée.